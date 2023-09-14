«Салават Юлаев» одержал волевую победу в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»

В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачёва открыл счёт в матче. Спустя три минуты Станислав Галиев с передачи Даниила Журавлёва сделал счёт 2:0. На 11-й минуте периода Вячеслав Лещенко с передач Александра Хмелевски и Сергея Шмелёва одну шайбу отыграл.
На 13-й минуте второго периода Вячеслав Лещенко с передач Александра Хмелевски и Динара Хафизуллина оформил дубль и восстановил равенство в счёте.
На 15-й минуте третьего периода Иван Дроздов принёс уфимскому клубу победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 14 сентября 2023
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