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«Салават Юлаев» одержал волевую победу в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» одержал волевую победу в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»
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В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачёва открыл счёт в матче. Спустя три минуты Станислав Галиев с передачи Даниила Журавлёва сделал счёт 2:0. На 11-й минуте периода Вячеслав Лещенко с передач Александра Хмелевски и Сергея Шмелёва одну шайбу отыграл.

На 13-й минуте второго периода Вячеслав Лещенко с передач Александра Хмелевски и Динара Хафизуллина оформил дубль и восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Иван Дроздов принёс уфимскому клубу победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 03:45 (5x5)     0:2 Галиев (Журавлёв) – 06:24 (5x5)     1:2 Лещенко (Хмелевски, Шмелёв) – 10:04 (5x3)     2:2 Лещенко (Хмелевски, Хафизуллин) – 32:04 (5x4)     3:2 Дроздов (Бирюков) – 54:24 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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