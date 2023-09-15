Цицюра: в раздевалке «Витязя» есть небольшая психологическая подавленность

Нападающий «Витязя» Владислав Цицюра после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4) рассказал о заброшенной им шайбе, которая стала единственной для подмосковной команды в этой игре. Также он рассказал о настроении в раздевалке.

«Витязь» замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Команда набрала только два очка, потерпев пять поражений в шести матчах, в том числе в трёх последних играх.

«В моменте с голом хорошо попал. Было немного времени прицелиться, решил на себя взять инициативу. В целом и в прошлых матчах были у меня моменты. Не скрою, очень хотелось забить. Постарался сыграть нацелено на ворота.

На каждый период мы выходим с мыслью играть первым номером. Мы стараемся. Не всегда получается. Понимаем, что мало стараться, надо мочь. К этому и стремимся. Всё придёт. Знаем, что ситуация не из лучших, и будем из нее выбираться. В команде равнодушных нет!

Какое настроение в раздевалке? Есть небольшая психологическая подавленность. Всё-таки тяжело проигрывать, тем более, сериями. Нужно из этого выбираться. Мы должны быть сильными людьми, прежде всего психологически. Каждый должен сначала сам поверить в себя, а потом и всей командой должны поверить друг в друга и двигаться дальше. Очень много игр впереди. Посыпать голову пеплом и ходить понурыми не нужно. Если ходить с настроением, что ничего не получится, никогда вообще ничего не получится. Да, следующий соперник «Северсталь» — хорошая команда, которая и сама играет, и другим даёт. Выйдем и будем доставать из себя всё возможное. Показывать хороший хоккей и побеждать», — приводит официальный сайт «Витязя» слова Цицюры.