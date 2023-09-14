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Главный тренер «Витязя» Завьялов назвал причины поражения от «Спартака»

Главный тренер «Витязя» Завьялов назвал причины поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).

«Мнение двоякое об игре, честно скажу. Хороший первый период. Даже в пропущенной шайбе не было ничего страшного. Но есть нюансы и моменты, в которых мы должны стать сильнее. Если мы не будем сохранять шайбу в зоне атаки, раскручивать атаки, не будет голов и побед. Ребята старались, хотели, но этого мало.

Через день матч, нужно подготовить голову и физическое состояние. Надо терпеть и работать. За день ничего не наиграем, нужно в первую очередь ребят морально подготовить, поднять эмоции. Без эмоций в хоккей не играют. Уступили «Спартаку» в мастерстве? Да, у «Спартака» мастеровитые игроки. Я подставлял звено Цицюры под звено Морозова, это быстрое звено. Но исполнительское мастерство там сильнее, что здесь скрывать?» — цитирует Завьялова сайт КХЛ.

«Витязь» после шести сыгранных матчей одержал лишь одну победу и с двумя очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. В следующей игре подмосковный клуб примет череповецкую «Северсталь». Матч состоится на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» 16 сентября, начало в 14:00 мск.

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