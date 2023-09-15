Ларионов: кто будет капитаном «Торпедо» с «Ак Барсом»? Я знаю ответ, но пока не скажу
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не рассказал, кто будет капитаном нижегородцев в матче Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в субботу, 16 сентября, в Казани. Начало игры — в 17:00 мск. Вчера, 14 сентября, «Торпедо» одержало волевую победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), капитаном команды был защитник Богдан Конюшков.
«Кто будет капитаном на матч с «Ак Барсом»? Я знаю ответ, но пока вам не скажу. В стабильности в данном вопросе пока нет смысла. Я хочу посмотреть, как ребята реагируют на эти моменты. Вы видели, как Максим Летунов забил гол, став капитаном, и как он после этого забил три гола, позволив нам послушать хорошую музыку на арене», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:18
-
11:57
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16
-
08:10
-
07:50
-
03:26
-
02:20
-
02:00
-
01:00
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
23:33
-
23:21
Партнерский контент