Ларионов: кто будет капитаном «Торпедо» с «Ак Барсом»? Я знаю ответ, но пока не скажу

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не рассказал, кто будет капитаном нижегородцев в матче Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в субботу, 16 сентября, в Казани. Начало игры — в 17:00 мск. Вчера, 14 сентября, «Торпедо» одержало волевую победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), капитаном команды был защитник Богдан Конюшков.

«Кто будет капитаном на матч с «Ак Барсом»? Я знаю ответ, но пока вам не скажу. В стабильности в данном вопросе пока нет смысла. Я хочу посмотреть, как ребята реагируют на эти моменты. Вы видели, как Максим Летунов забил гол, став капитаном, и как он после этого забил три гола, позволив нам послушать хорошую музыку на арене», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.