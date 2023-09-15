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Богдан Конюшков: старался не думать о том, что я капитан в матче с «Куньлунем»

Богдан Конюшков: старался не думать о том, что я капитан в матче с «Куньлунем»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о роли капитана в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Старался не думать о том, что я капитан в этом матче. В принципе, моя роль на площадке не изменилась. Добавилось только то, что я могу больше разговаривать с судьями. Философия нашей команды такая, что не надо никому пихать. В нашей команде все капитаны. У нас было пять игр, и во всех были разные капитаны. Думаю, вы ещё не раз удивитесь в этом сезоне, как в этом матче, когда команду на лёд вывел я», — приводит слова Конюшкова официальный сайт КХЛ.

После двух периодов нижегородцы уступали — 0:2. В составе гостей дубль оформил нападающий Девин Броссо. В третьем периоде за «Торпедо» хет-триком отметился форвард Максим Летунов, ещё две шайбы на счету нападающих Андрея Белевича и Василия Атанасова.

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