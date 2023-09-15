«Сибирь» подписала однолетний контракт с Георгием Белоусовым
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«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Георгием Белоусовым. Об этом сообщил официальный сайт новосибирского клуба.
Воспитанник челябинского хоккея выступал за подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинскую «Ладу». Последние пять сезонов он защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста». Нападающий провёл в Континентальной хоккейной лиге 604 матча, в которых набрал 255 (97+158) очков. В сезоне-2022/2023 32-летний форвард набрал 22 (6+16) очка в 51 матче регулярки и ещё 3 (1+2) очка в семи матчах плей-офф.
Отмечается, что Белоусов присоединится к новой команде сегодня, 15 сентября, в Сочи. Сегодня «Сибирь» проведёт с «Сочи» очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
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