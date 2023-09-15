Атанасов: секрета успеха «Торпедо» нет — активный хоккей, быстрые ноги, игра в пас

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Мы разбирали соперника, все его сильные и слабые стороны. Конечно же, обратили внимание на габариты и агрессивный стиль команды, поэтому настраивались обыграть их за счёт движения, активного хоккея. Играли в пас, открывались друг под друга.

Когда начало не задалось, мы поговорили в раздевалке, что нужно поверить друг в друга и вернуться в тот хоккей, в который мы умеем играть. Потом у нас пошла игра!

У меня способность оказываться в нужном месте в нужное время? Так получилось, что мы поехали на вбрасывание, и я сказал Кириллу Уракову: «Давай выиграй вбрасывание назад, я встану под бросок, брошу и забью». Так и получилось. Магия? Надо спросить у родителей, может, кто и был «особенный» (смеётся).

Результативная передача? Максим Летунов хорошо открылся, я его увидел, отдал пас, и он в касание забил. Вот кто у нас сегодня супергерой — хет-трик оформил!

В чём секрет успеха в пятиматчевой победной серии на старте сезона? Нет секрета. Все и так знают — активный хоккей, быстрые ноги, игра в пас. Когда это всё у нас получается, тогда и победы идут! Конечно же, один из главных факторов успеха — наши «лютые» болельщики, которых хочется всегда радовать. Низкий поклон нашим трибунам!» — приводит слова Атанасова официальный сайт «Торпедо».