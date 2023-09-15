«Амур» попросил назначить на матч с «Куньлунем» раскритикованного Никитиным комментатора

«Амур» в официальном телеграм-канале отреагировал на критику комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар» Артёма Божко. После встречи, состоявшейся вчера, 14 сентября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал специалиста. По его словам, комментатор часто называл команду «волжанами» и «откровенно страдал за «Куньлунь».
«Первый домашний матч мы сыграем с «Куньлунь Ред Стар», в связи с чем просим КХЛ ТВ назначить на матч подготовленного и профессионального комментатора, как, например, Артём Божко.
Обещаем не принимать на свой счёт страдания за «Куньлунь», а для подготовки к эфиру напоминаем: мы — не амурчане, мы — тигры, хабаровчане!» — говорится в сообщении.
«Амур» следующий матч, который также станет первым на домашней арене в новом сезоне, проведёт с «Куньлунем». Встреча запланирована на 19 сентября.
Напомним, «Куньлунь» также поддержал комментатора, написав «Я/Мы Артём Божко» в телеграм-канале. Кроме того, «Ред Стар» включили Артёма Божко в голосование по выбору лучшего игрока матча. На момент написания новости он лидировал с результатом 58%.
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