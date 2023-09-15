Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко рассказал, почему не поехал в Россию после дебютного сезона в НХЛ

Кузьменко рассказал, почему не поехал в Россию после дебютного сезона в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко объяснил, почему не вернулся на отпуск в Россию после дебютного сезона в НХЛ.

«Мне нравится путешествовать. Мне не нравится оставаться на одном месте. Мне нравится видеть мир… людей из других стран. Мне нравится путешествовать, потому что график сезона — это так сложно. Впервые в жизни я не поехал в Россию. Я хочу путешествовать по миру», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.

Кроме того, российский форвард добавил, что следующим летом он планирует поездку в Австралию и Новую Зеландию, на Пиренейский полуостров и в Африку.

Отметим, что значительную часть межсезонья нападающий провёл на Бали. Несмотря на время отдыха, Кузьменко продолжал тренироваться даже в отпуске.

Материалы по теме
Кузьменко рассказал, из-за чего появились проблемы с лишним весом в дебютном сезоне в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android