Кузьменко рассказал, почему не поехал в Россию после дебютного сезона в НХЛ
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко объяснил, почему не вернулся на отпуск в Россию после дебютного сезона в НХЛ.
«Мне нравится путешествовать. Мне не нравится оставаться на одном месте. Мне нравится видеть мир… людей из других стран. Мне нравится путешествовать, потому что график сезона — это так сложно. Впервые в жизни я не поехал в Россию. Я хочу путешествовать по миру», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.
Кроме того, российский форвард добавил, что следующим летом он планирует поездку в Австралию и Новую Зеландию, на Пиренейский полуостров и в Африку.
Отметим, что значительную часть межсезонья нападающий провёл на Бали. Несмотря на время отдыха, Кузьменко продолжал тренироваться даже в отпуске.
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