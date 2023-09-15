Кузьменко рассказал, из-за чего появились проблемы с лишним весом в дебютном сезоне в НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассказал о подготовке к новому сезону и о проблемах с питанием.

«Прошлый сезон был очень плохим для меня, для моего веса. Теперь я худею. Прошлым летом я съел много вафель. С сиропом и взбитыми сливками? Нет, хуже. Вафли — с нутеллой, клубникой, бананами. Питание вафлями не лучшим образом сказывается на мне. Они мне нравятся, но это не мой вариант. Этим летом для меня действовали правила: ни шоколада, ни нутеллы, ни мороженого в морозилке. Хочешь мороженого — тогда иди на рынок. Но я остаюсь дома.

В окружении семьи и друзей был тренер, который прилетел со мной из России? Он был недоволен. Тренер такой: «Вперёд, давай, давай». Это так тяжело, да. Это работа, работа. Но этим летом мне было легче готовиться к сезону, потому что у меня есть тренеры. Для моего тела это очень хорошо.

Мне нужно хорошо провести лето, потому что я меняю способ подготовки к сезону. Да, я работаю над своим балансом. Катание для меня было немного сложным в прошлом сезоне. Когда я останавливаюсь, меняю траекторию, у меня немного сбивается баланс, и я падаю. Так что работаю над этом. Я работаю над своим… как это называется [на английском]? Питание? Да, да. Теперь моё тело в очень хорошем состоянии. Я понимаю, что такое работа. Я готовлюсь», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.