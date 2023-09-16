Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал третью подряд победу команды

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (4:2).

«Нас и болельщиков с победой, их очень много пришло сегодня. Приходите к нам вновь, постараемся радовать своей игрой. По игре: хорошее начало и в принципе равный второй период, относительно. Там мы поначалу владели инициативой, но соперник потом выправил ситуацию. Третий период в концовке наудалялись, немного смазали, но выстояли. Парни красавцы, ещё раз с победой.

Не было опасений, что после трёх быстрых голов ребята «сами себя испугаются». У нас всё в рабочих моментах происходит, пришли, пообщались, обсудили, что игра длится 60 минут. Всё было нормально, доиграли до конца», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.