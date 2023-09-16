Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал третью подряд победу команды

Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал третью подряд победу команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (4:2).

«Нас и болельщиков с победой, их очень много пришло сегодня. Приходите к нам вновь, постараемся радовать своей игрой. По игре: хорошее начало и в принципе равный второй период, относительно. Там мы поначалу владели инициативой, но соперник потом выправил ситуацию. Третий период в концовке наудалялись, немного смазали, но выстояли. Парни красавцы, ещё раз с победой.

Не было опасений, что после трёх быстрых голов ребята «сами себя испугаются». У нас всё в рабочих моментах происходит, пришли, пообщались, обсудили, что игра длится 60 минут. Всё было нормально, доиграли до конца», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Салават» подписал крутого легионера, «Сочи» выиграл третий матч подряд. Итоги дня в КХЛ
«Салават» подписал крутого легионера, «Сочи» выиграл третий матч подряд. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android