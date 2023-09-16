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Результаты матчей КХЛ 15 сентября, обзоры игр, видео голов, расписание матчей 16 сентября, «Салават» подписал легионера

«Салават» подписал крутого легионера, «Сочи» выиграл третий матч подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
«Сочи» выиграл третий матч подряд
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А у СКА и «Сибири» большие проблемы.

15 сентября в регулярном чемпионате состоялось два матча и один любопытный трансферный ход.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Никишин) – 04:36 (5x4)     1:1 Джиошвили (Гусев, Менелл) – 13:59 (5x4)     1:2 Михайлов (Рашевский, О'Делл) – 16:30 (5x5)     1:3 Джиошвили – 46:57 (5x4)    

Проблемный СКА принимал в Санкт-Петербурге развернувшееся в последних матчах московское «Динамо». Начали армейцы бодро, с гола Арсения Грицюка, а вот затем команду Романа Ротенберга сильно подвела дисциплина. Максим Джиошвили оформил дубль в большинстве, победная же шайба на счету Михайлова.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Тянулин (Рендулич) – 01:12 (5x5)     2:0 Криштоф (Рендулич, Рассказов) – 06:59 (5x4)     3:0 Рендулич (Криштоф) – 09:42 (5x5)     3:1 Прохоркин (Бек, Климович) – 39:24 (5x5)     4:1 Николаев – 48:15 (4x5)     4:2 Бек (Жуков) – 56:32 (5x5)    

«Сибирь» — ещё одна команда, проваливающая старт турнира, – приехала в Сочи и получила 0:3 уже к 10-й минуте. «Леопарды» в результате спокойно довели дело до третьей подряд победы, новосибирцы же благодаря индивидуальному мастерству Бека и Прохоркина лишь смогли уйти от крупного поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» объявил о подписании годичного контракта с форвардом Джошем Ливо. 30-летний канадец всю карьеру провёл в Северной Америке, сыграл 265 матчей в НХЛ, в которых набрал 93 (42+51) очка за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». Ливо – крепкий праворукий вингер, которого в Уфе, без сомнений, будут наигрывать в одной тройке с Александром Хмелевски. Скоро узнаем, заиграет ли атака «Салавата» новыми красками после этого долгожданного трансфера.

Матчи 16 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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