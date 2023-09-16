«Салават» подписал крутого легионера, «Сочи» выиграл третий матч подряд. Итоги дня в КХЛ

15 сентября в регулярном чемпионате состоялось два матча и один любопытный трансферный ход.
Проблемный СКА принимал в Санкт-Петербурге развернувшееся в последних матчах московское «Динамо». Начали армейцы бодро, с гола Арсения Грицюка, а вот затем команду Романа Ротенберга сильно подвела дисциплина. Максим Джиошвили оформил дубль в большинстве, победная же шайба на счету Михайлова.
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«Сибирь» — ещё одна команда, проваливающая старт турнира, – приехала в Сочи и получила 0:3 уже к 10-й минуте. «Леопарды» в результате спокойно довели дело до третьей подряд победы, новосибирцы же благодаря индивидуальному мастерству Бека и Прохоркина лишь смогли уйти от крупного поражения.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Салават Юлаев» объявил о подписании годичного контракта с форвардом Джошем Ливо. 30-летний канадец всю карьеру провёл в Северной Америке, сыграл 265 матчей в НХЛ, в которых набрал 93 (42+51) очка за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». Ливо – крепкий праворукий вингер, которого в Уфе, без сомнений, будут наигрывать в одной тройке с Александром Хмелевски. Скоро узнаем, заиграет ли атака «Салавата» новыми красками после этого долгожданного трансфера.
Матчи 16 сентября
- 16 сентября 2023
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01:00
- 15 сентября 2023
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23:56
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23:30
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23:13
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23:12
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23:09
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23:07
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23:05
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23:00
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22:59
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22:38
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22:35
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22:17
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22:10
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22:05
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21:57
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21:52
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21:48
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21:47
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21:39
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21:20
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20:59
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20:35
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20:24
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19:51
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19:30
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19:06
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18:45
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18:27
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18:13
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17:55
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17:45
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17:27
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16:50
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16:26