А у СКА и «Сибири» большие проблемы.

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«Салават» подписал крутого легионера, «Сочи» выиграл третий матч подряд. Итоги дня в КХЛ

15 сентября в регулярном чемпионате состоялось два матча и один любопытный трансферный ход.

Проблемный СКА принимал в Санкт-Петербурге развернувшееся в последних матчах московское «Динамо». Начали армейцы бодро, с гола Арсения Грицюка, а вот затем команду Романа Ротенберга сильно подвела дисциплина. Максим Джиошвили оформил дубль в большинстве, победная же шайба на счету Михайлова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Сибирь» — ещё одна команда, проваливающая старт турнира, – приехала в Сочи и получила 0:3 уже к 10-й минуте. «Леопарды» в результате спокойно довели дело до третьей подряд победы, новосибирцы же благодаря индивидуальному мастерству Бека и Прохоркина лишь смогли уйти от крупного поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» объявил о подписании годичного контракта с форвардом Джошем Ливо. 30-летний канадец всю карьеру провёл в Северной Америке, сыграл 265 матчей в НХЛ, в которых набрал 93 (42+51) очка за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис». Ливо – крепкий праворукий вингер, которого в Уфе, без сомнений, будут наигрывать в одной тройке с Александром Хмелевски. Скоро узнаем, заиграет ли атака «Салавата» новыми красками после этого долгожданного трансфера.

Матчи 16 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Барыс Астана Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2