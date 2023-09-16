Давыдов: победить за два дня и ЦСКА, и СКА — прививка уверенности для «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победах московского «Динамо» в матчах Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).
«Мне нравится, что родная команда прибавляет с каждым матчем. Победить за два дня двух главных фаворитов нашей конференции — и ЦСКА, и СКА — это большое дело. Можно сказать, прививка уверенности для команды.
Заметил, что на СКА и на ЦСКА нашей команде никогда не нужно настраиваться, с этими соперниками все четыре пятёрки «Динамо» играют ответственно, на максимуме. Никакого сравнения, например, с недавним матчем с «Магниткой», на молодёжь которой особого настроя не увидел. Кстати, СКА мы уступили в первом матче чемпионата — в родных стенах. Поэтому реванш особенно важен.
С кем было тяжелее? Оба соперника — очень мощные. Но оба сейчас попали в небольшую ямку, отсюда поражения», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.
- 16 сентября 2023
-
11:55
-
11:40
-
11:16
-
10:59
-
10:40
-
10:22
-
09:58
-
09:32
-
09:20
-
08:54
-
08:38
-
08:12
-
02:01
-
01:00
- 15 сентября 2023
-
23:56
-
23:30
-
23:13
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:35
-
22:17
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:20
-
20:59