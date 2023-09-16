Давыдов: победить за два дня и ЦСКА, и СКА — прививка уверенности для «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победах московского «Динамо» в матчах Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).

«Мне нравится, что родная команда прибавляет с каждым матчем. Победить за два дня двух главных фаворитов нашей конференции — и ЦСКА, и СКА — это большое дело. Можно сказать, прививка уверенности для команды.

Заметил, что на СКА и на ЦСКА нашей команде никогда не нужно настраиваться, с этими соперниками все четыре пятёрки «Динамо» играют ответственно, на максимуме. Никакого сравнения, например, с недавним матчем с «Магниткой», на молодёжь которой особого настроя не увидел. Кстати, СКА мы уступили в первом матче чемпионата — в родных стенах. Поэтому реванш особенно важен.

С кем было тяжелее? Оба соперника — очень мощные. Но оба сейчас попали в небольшую ямку, отсюда поражения», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.