Сергей Самсонов прокомментировал попадание в список 100 легендарных игроков «Бостона»

Бывший хоккеист Сергей Самсонов рассказал о приглашении «Бостона» на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги.
«О том, что я вошёл в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с «Бостоном» и знал о праздновании 100-летия клуба. Ещё в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием. Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка.
Этот город, как и команда, для меня и моей семьи стал вторым родным домом, и летом мы приезжаем туда, посещаем места, где жили раньше. Казалось, когда уехал из Бостона, вроде бы перевернул хоккейную страницу. И поэтому для меня было огромной честью стать частью команды из 100 лучших игроков клуба», — приводит слова Самсонова ТАСС.
Самсонов выступал в «Бостоне» с 1997 по 2006 год.
- 16 сентября 2023
-
14:50
-
14:30
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
12:59
-
12:36
-
12:20
-
11:55
-
11:40
-
11:16
-
10:59
-
10:40
-
10:22
-
09:58
-
09:32
-
09:20
-
08:54
-
08:38
-
08:12
-
02:01
-
01:00
- 15 сентября 2023
-
23:56
-
23:30
-
23:13
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:35