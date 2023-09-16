Сергей Самсонов прокомментировал попадание в список 100 легендарных игроков «Бостона»

Бывший хоккеист Сергей Самсонов рассказал о приглашении «Бостона» на стартовый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«О том, что я вошёл в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с «Бостоном» и знал о праздновании 100-летия клуба. Ещё в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием. Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка.

Этот город, как и команда, для меня и моей семьи стал вторым родным домом, и летом мы приезжаем туда, посещаем места, где жили раньше. Казалось, когда уехал из Бостона, вроде бы перевернул хоккейную страницу. И поэтому для меня было огромной честью стать частью команды из 100 лучших игроков клуба», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Самсонов выступал в «Бостоне» с 1997 по 2006 год.