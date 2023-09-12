Россиянин попал в список 100 легендарных хоккеистов «Бостона» за всю историю клуба

«Бостон Брюинз» представил «Историческую 100» — список 100 самых легендарных игроков в истории клуба, составленный независимыми журналистами и представителями СМИ, историками и членами хоккейного сообщества.
В список попал бывший нападающий клуба Сергей Самсонов. Напомним, экс-нападающий — обладатель «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 в составе клуба «Бостона», участник Матча всех звёзд НХЛ 2001 года, бронзовый призёр Олимпиады в 2002 году. В 1997 году он был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ, в этом клубе он выступал с 1997 по 2006 год.
Из действующих хоккеистов в список вошли Милан Лучич, Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.
Из «исторической сотни» независимая комиссия определит 20 игроков (12 нападающих, 6 защитников, 2 вратаря), которые составят команду всех времён «Бостон Брюинз».
- 12 сентября 2023
-
17:44
-
17:32
-
17:24
-
17:12
-
17:00
-
16:44
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:56
-
15:36
-
15:23
-
15:07
-
14:57
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:23
-
13:11
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:57
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:33