51-летний Яромир Ягр сделал заявление перед своим 35-м сезоном в карьере

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр в своих социальных сетях объявил, что сыграет в своём 35-м сезоне в карьере. 51-летний хоккеист примет участие в дебютном матче Экстралиги за «Кладно».

«Привет! Начался очередной хоккейный сезон. Прочитал, что 35 лет назад впервые сыграл в Экстралиге за «Кладно». Будто бы прошла минута. Но нервозность, предвкушение перед началом… Это всё то же самое. Впервые сыграем у нас дома на стадионе завтра против сильного «Пардубице». С нетерпением жду встречу и предматчевую программу. Среди всего прочего, перед матчем выступит Ольга Лоунова. У неё есть хорошая песня о вечном оптимисте. Думаю, нам всем не помешает немного оптимизма на сезон. Думаю, он будет лучше предыдущего», — говорится в сообщении.