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В «Ладе» отреагировали на сенсационную победу в гостевом матче с «Металлургом»

В «Ладе» отреагировали на сенсационную победу в гостевом матче с «Металлургом»
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов отреагировал на сенсационную победу в гостевом матче с «Металлургом». Тольяттинцы одержали победу над одним из лидеров чемпионата со счётом 3:1.

«Такие игры прибавляют уверенности команде, это дорогого стоит. Все выкладывались, все бились. Очки нам нужны были как никому. Обыграть такую команду, как магнитогорский «Металлург», лидера лиги, на его площадке — очень значимая победа. В прошлом матче с «Магниткой» нам удалось отыграться с 0:2. Возможно, та игра дала задел на эту встречу. Тот матч дал понять, что «Лада» может играть со всеми на равных. Ребята молодцы, поверили в себя и одержали заслуженную победу», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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