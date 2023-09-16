«Металлург» уступил «Ладе» и прервал пятиматчевую победную серию

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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На четвёртой минуте Люк Джонсон, реализовав численное большинство, вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Робин Пресс и Жан-Себастьен Ди. На 15-й минуте Глеб Булычёв сравнял счёт. На 35-й минуте Трой Джозефс вывел «Ладу» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Кугрышев и Скотт Космачук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Металлург» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 18 сентября.