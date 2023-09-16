Сокрушительный силовой приём Адамчука, после которого встали все игроки «Ак Барса»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

В одном из эпизодов встречи случился примечательный момент. Защитник казанцев Кирилл Адамчук на выходе из чужой зоны применил силовой приём против нападающего нижегородцев Николая Коваленко. Игрок обороны подловил форварда «Торпедо», когда тот на скорости только расстался с шайбой, отдав передачу партнёру. Адамчук влетел в Коваленко и снёс того с ног. Другие хоккеисты «Ак Барса», находившиеся на скамейке, ярко отреагировали на этот хит — все встали после этого момента.

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