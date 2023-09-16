Дмитрий Яшкин обратился к Шипачёву после исторического рекорда Вадима

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале обратился к одноклубнику Вадиму Шипачёву после исторического достижения. Российский форвард казанцев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата. Шипачёв отдал две передачи в матче с «Торпедо» и довёл свой бомбардирский счёт до 758 баллов. Рекордное очко Вадим заработал благодаря Яшкину — чешский нападающий забил с его паса.

«Рекорды — для того, чтобы их переписывать! Поздравляю тебя, Вадик! Дальше — больше!» — говорится в сообщении.

Кроме того, Яшкин выложил видео рекордного очка Шипачёва и подписал его: «Тот самый пас от Вадика. Оказался причастным».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».