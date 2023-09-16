Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Яшкин обратился к Шипачёву после исторического рекорда Вадима

Дмитрий Яшкин обратился к Шипачёву после исторического рекорда Вадима
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале обратился к одноклубнику Вадиму Шипачёву после исторического достижения. Российский форвард казанцев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата. Шипачёв отдал две передачи в матче с «Торпедо» и довёл свой бомбардирский счёт до 758 баллов. Рекордное очко Вадим заработал благодаря Яшкину — чешский нападающий забил с его паса.

«Рекорды — для того, чтобы их переписывать! Поздравляю тебя, Вадик! Дальше — больше!» — говорится в сообщении.

Кроме того, Яшкин выложил видео рекордного очка Шипачёва и подписал его: «Тот самый пас от Вадика. Оказался причастным».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» оценил историческое достижение Вадима Шипачёва
Видео
Вадим Шипачёв побил рекорд КХЛ по количеству очков в регулярных чемпионатах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android