Главный тренер «Ак Барса» оценил историческое достижение Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» высказался об историческом рекорде нападающего Вадима Шипачёва. Подопечные специалиста одолели нижегородцев (4:3), а опытный форвард отдал две результативные передачи. Благодаря этому Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов КХЛ.
«Можно ли Вадима Шипачёва уже называть живой легендой нашего хоккея? Он достиг большого результата, но это только начало сезона. Надеюсь, наберёт ещё больше очков. Его рекорд — большое достижение.
Юрий Бабенко перед матчем говорил, что нужно заставить «Торпедо» играть без шайбы? Не всё получилось. Сами создали себе много сложностей, потому и вылезали с 0:2. Ребята работают, стараются, это важно.
С чем связано отсутствие Кирилла Петрова? Он получил травму в игре с «Салаватом». В связи с чем вернулся в заявку Артур Ахтямов? Амир Мифтахов тоже получил лёгкое повреждение», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанцев.
- 16 сентября 2023
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