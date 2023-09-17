Тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о поражении в матче с «Барысом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (3:4).

«В принципе, понравилась игра команды, движение. Была правильная хорошая агрессия. Не понравилась дисциплина, а из дисциплины исходит результат. Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи.

Как повлиял эпизод с штрафом Граоваца? Очень серьёзно, получать такой большой штраф – неприемлемо», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Канадский нападающий «Адмирала» Тайлер Граовац получил 30 минут штрафа за атаку в область головы и шеи, а также за драку.

В составе «Барыса» отличились Джозеф Лабейт, Джереми Бракко, Роман Старченко (дважды). За «Адмирал» шайбы забросили Максим Чудинов, Павел Шэн и Джованни Фьоре.