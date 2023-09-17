Тренер «Адмирала» Тамбиев высказался о поражении в матче с «Барысом»
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (3:4).
«В принципе, понравилась игра команды, движение. Была правильная хорошая агрессия. Не понравилась дисциплина, а из дисциплины исходит результат. Поедем во Владивосток и будем подправлять эти вещи.
Как повлиял эпизод с штрафом Граоваца? Очень серьёзно, получать такой большой штраф – неприемлемо», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.
Канадский нападающий «Адмирала» Тайлер Граовац получил 30 минут штрафа за атаку в область головы и шеи, а также за драку.
В составе «Барыса» отличились Джозеф Лабейт, Джереми Бракко, Роман Старченко (дважды). За «Адмирал» шайбы забросили Максим Чудинов, Павел Шэн и Джованни Фьоре.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:43
-
08:20
-
08:18
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
04:34
-
03:36
-
02:57
-
01:00
- 16 сентября 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:26
-
23:20
-
23:13
-
22:52
-
22:32
-
22:15
-
21:58
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
20:34
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:16
-
18:57
Партнерский контент