Нападающий «Лады» Алтыбармакян: Подъяпольский ведёт нас за собой и делает нужные сейвы

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал волевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (3:1).
«Победы сейчас ценны для всех команд, не только для «Лады». Мы стараемся в каждом матче набирать очки. Пока это у нас получается. В «Металлурге» собраны мастеровитые ребята. В третьем периоде они поменяли раскат. У нас третья игра на выезде – нам надо было грамотно терпеть и ждать контратак, что мы и сделали.
Влад Подъяпольский — лидер нашей команды. Он ведёт нас за собой и делает нужные сейвы. Не хочу его перехваливать. Пока идет игра, дай бог, чтобы так и продолжалось. Сегодня я хорошо себя чувствовал по физическим кондициям. Ещё есть некоторые болевые ощущения от старой травмы, но в целом все хорошо. Осталось только чуйку добавить, которая была предсезонке. Главное – сконцентрироваться на том, что команда выигрывает, незачем что-то менять. Надеюсь, поскорее вернется в строй Серега Шумаков. С ним у нас проглядывалась химия», — приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт КХЛ.
- 17 сентября 2023
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