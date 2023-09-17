Аймурзин: может, я бы получил, а может, и сам бы навалял Корягину

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о травме форварда череповецкого клуба Кирилла Пилипенко в матче с «Сочи».
«Травма Пилипенко в матче с «Сочи» после удара в колено от Корягина? Всегда жалко, когда кто-то из парней получает травму и выбывает из строя. Кирилл многое делал для звена. С самого начала предсезонной подготовки мы вместе играли и тренировались. Он важная часть нашей команды, но, пока его не будет, мы будем пытаться доказывать, что тоже что-то можем. Нам будет Кирилла сильно не хватать, но мы будем играть ради него.
Не стал драться? Видел, как он полетел, шайба отскочила, уже не помню, куда именно, – и там был чистый удар в колено. Тут даже спорить не о чем. Я находился слишком далеко от игрока. Если бы случилась драка, то всё по-разному могло сложиться. Обычно не являюсь сторонником боёв, поэтому тут даже не знаю – может, я бы получил, а может, и сам бы навалял ему. Но в итоге драки не состоялось. Мы могли наказать их на льду, если бы реализовали большинство и потом бы довели матч до победы, но этого сделать не удалось.
Заступиться за партнёра или получить большинство? Мы в команде это не обсуждали. Вообще, всё всегда зависит от конкретного момента и самой игры. Конечно, если бы счёт был уже крупным, тогда можно и подраться, но, когда игра идёт кость в кость, нужно использовать удаление. Понимаю ваш вопрос. С одной стороны, действительно надо заступаться за партнёра, а с другой – не только драками, но и голами надо наказывать соперника», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Данилом Аймурзиным читайте на «Чемпионате» завтра, 18 сентября.
- 17 сентября 2023
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