«Сказал Уфе, что готов уехать». Аймурзин — об уходе из «Салавата» и разном хоккее в КХЛ

Заметно обновлённая в межсезонье «Северсталь» является одним из самых интересных проектов на старте нового сезона КХЛ. Новым главным тренером череповецкой команды стал Андрей Козырев, в прошлом году входивший в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Многие игроки нижегородской команды отмечали огромное влияние и заслугу Козырева в итоговом феноменальном прорыве «Торпедо». Теперь же 50-летний тренер реализует свои идеи уже в роли главного тренера клуба КХЛ.

Одним из лидеров новой «Северстали» является нападающий Данил Аймурзин, прошедшим летом перебравшийся в Череповец в результате обмена из родного «Салавата Юлаева» на голкипера Александра Самонова. Ещё в пятницу, 15 сентября, новичок «Северстали» сразу после приезда в Балашиху дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором объяснил причины произошедшего обмена, детально проанализировал свой минувший сезон, подробно рассказал о тактическом стиле его новой команды, а также поделился редким и небанальным мнением о ключевом различии между большинством клубов Восточной и Западной конференций КХЛ.

А уже на следующий день после интервью молодой нападающий в абсолютно роскошном стиле ассистировал 18-летнему Тимуру Муханову во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:0), сумев помочь проводившему всего лишь пятый матч на взрослом уровне партнёру по команде забить его первый гол за карьеру в лиге. Для самого же Данила эта результативная передача оказалась уже четвёртой в пяти матчах на старте сезона-2023/2024.

«Мы учимся. Такого, как в матче с «Сочи», больше не повторится»

— Насколько внутри команды довольны тем, каким получился старт сезона для череповецкой команды?

— Хорошо стартовали. Жалко только, что отдали две игры, которые тоже должны были выигрывать. Но идёт только начало чемпионата, с каждым матчем нам надо становиться всё лучше и лучше, и тогда к концу сезона у нас всё будет хорошо.

— В матче с «Сочи» вели со счётом 3:1 после двух периодов, и казалось, в принципе, всё контролировали. Что пошло не так в третьем периоде?

— В концовке нас подвели удаления, однако в то же время самим нужно было реализовывать свои моменты. При счёте 3:2 были хорошие возможности, чтобы забить четвёртый гол и сделать 4:2, но как получилось – так получилось. Мы учимся, и в дальнейшем такого больше не повторится.

— Можно сказать, что недельная пауза между матчами как-то выбила команду из колеи?

— Рваный календарь не повлиял на состояние команды. У «Северстали» грамотный тренерский штаб, который в паузу построил правильное расписание. Конечно, игровой тонус был немного утерян, но это не привело к сильному спаду. Поэтому мы хорошо втянулись в игру.

Данил Аймурзин Фото: severstalclub.ru

«Может, я бы получил, а может, и сам бы навалял Корягину»

— Насколько травма одного из ключевых игроков «Северстали» и одного из ваших партнёров по звену – Кирилла Пилипенко – стала серьёзным моральным ударом для «Северстали» в ходе матча?

— Всегда жалко, когда кто-то из парней получает травму и выбывает из строя. Кирилл многое делал для звена. С самого начала предсезонной подготовки мы вместе играли и тренировались. Он важная часть нашей команды, но, пока его не будет, мы будем пытаться доказывать, что тоже что-то можем. Нам будет Кирилла сильно не хватать, и мы будем играть ради него.

— Вы находились на льду в этот момент, и сложилось ощущение, что по горячим следам были готов вписаться за партнёра, но в итоге до драки с Глебом Корягиным дело так и не дошло. Что остановило?

— Видел, как он полетел, шайба отскочила, уже не помню куда именно – и там был чистый удар в колено. Тут даже спорить не о чем. Я находился слишком далеко от игрока. Если бы случилась драка, то всё по-разному могло сложиться. Обычно не являюсь сторонником боёв, поэтому тут даже не знаю – может, я бы получил, а может, и сам бы навалял ему. Но в итоге драки не состоялось. Мы могли наказать их на льду, если бы реализовали большинство и потом бы довели матч до победы, однако этого сделать не удалось.

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— Есть такое чисто хоккейное представление, что в подобных ситуациях необходимо заступаться за партнёра. С другой стороны, вы получили пятиминутное большинство, а если бы полезли драться, то такого шанса команда бы лишилась. И что важнее?

— Мы в команде это не обсуждали. Вообще, всё всегда зависит от конкретного момента и самой игры. Конечно, если бы счёт был уже крупным, тогда можно и подраться, но, когда игра идёт кость в кость, нужно использовать удаление. Понимаю ваш вопрос. С одной стороны, действительно надо заступаться за партнёра, а с другой – не только драками, но и голами надо наказывать соперника.

— Уже имеете представление, кто сейчас заменит Кирилла в вашем сочетании?

— Пока ещё не знаю, каким будем решение тренерского штаба. Увидим состав только перед матчем. У нас единый стиль игры у всей команды, перед каждым звеном стоит задача забить. Поэтому думаю, что особо ничего не изменится. С кем поставят, с тем поставят – будем играть и выигрывать.

«Козырев раскрывает нам плечи и разрешает делать то, что в других командах запрещено»

— Если посмотреть в целом на результаты «Северстали», то со стороны можно подумать, что по «бразильской системе» играете. Вам влетает за такое количество пропущенных шайб на старте сезона или всё заточено на креатив?

— Не скажу, что много влетает. Мы пропускаем голы из-за собственных ошибок. Те микродуэли, которые возникают в игре, они и решают исходы матчей. Нам каждый раз говорят, как нужно правильно действовать. Думаю, в будущем мы также продолжим много забивать, но пропускать будем меньше.

— Про Андрея Козырева ещё в прошлом сезоне много говорили, когда он работал в «Торпедо», и некоторые даже считали, что именно он ставил нижегородской команде тот самый развесёлый хоккей. Можете рассказать, что важного он привнёс в ваш тренировочный процесс?

— На самом деле, он раскрывает нам плечи и разрешает делать то, что в других командах запрещено. Тренировочный процесс состоит из коротких и в то же время интенсивных занятий. За счёт этого и получается играть в немного другой хоккей.

— Гипотетическая ситуация на льду – вы задумали очень сложный пас и допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. Реакция Козырева?

— Никто не будет ругать за хорошую мысль и некачественное выполнение. Но если одна и та же ошибка будет повторяться, в таком случае она уже будет считаться грубой. Нам разрешают ошибаться. И это классно. Ты не боишься ошибиться и при этом знаешь, что партнёр всегда может доиграть за тебя момент. Это позволяет быть более раскрепощённым на льду. В такой ситуации коллектив и становится хорошей командой.

«В Уфе был Восток, а здесь — Запад. Совершенно другой хоккей»

— Насколько сильно его тренировочный процесс отличается от того, что видели в «Салавате» под руководством Виктора Козлова?

— Не сказал бы, что сильно отличается именно тренировочный процесс. Хоккей отличается, это да. А тренировки и в «Салавате» также всегда были короткие и интенсивные. Тут другое видение хоккея, и самое главное – там был Восток, а здесь Запад.

— Вот сейчас было очень интересное наблюдение. Что имеете в виду?

— После перехода в «Северсталь» начал больше играть с западными командами и заметил разницу в подходах. На Западе все играют в активный хоккей, тогда как на Востоке большинство откатываются, из-за чего меняется и сам хоккей.

— Это действительно общая тенденция?

— Не говорю, что все восточные клубы играют в откат. Там тоже есть команды, которые играют в активный хоккей. Сейчас вот «Трактор» начал так действовать. Но буквально на днях видел интервью одного из хоккеистов, где он говорил об откате со стороны «Амура»….

— Это был Николай Прохоркин из «Сибири».

— Да, поэтому, как видите, откат присутствует. А на Западе мало команд, которые начинают откатываться. Все стараются играть активно и агрессивно. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что здесь всё идёт ещё из Молодёжной хоккейной лиги. По своему опыту могу сказать, что в МХЛ играл с Западом только в плей-офф против московского «Динамо», но ещё раз скажу, что на Востоке играют в совершенно другой хоккей.

— Козырев запрещает переходить на откат, даже когда ведёте в счёте и надо довести матч до победы?

— Да, именно так. Мы всегда гнём свою линию. Нам не важно, ведём мы 3:1 или счёт 1:1, всё равно должны забивать. Всегда нужно стараться забить как можно больше.

— На чём строится тренировочный процесс «Северстали»?

— На самом деле, нас учат чему-то новому – как правильно располагать клюшку, когда соперник владеет шайбой, как действовать в позиционной обороне. Конечно, каждый тренер привносит что-то новое, а у нас молодая команда, и я считаю, что здесь каждый игрок учится чему-то новому для себя.

Андрей Козырев на тренерском мостике «Северстали» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Козлову постоянно ставят в вину излишне системный хоккей, который он проповедует в «Салавате». Подход в «Северстали» отличается радикальным образом?

— Не скажу, что радикально. В Уфе нам тоже разрешали импровизировать в атаке, но там были такие системные моменты, которые считались непозволительными. Здесь спокойно к этому относятся и могут их разрешать. Как я уже говорил, разные тренерские видения, другой хоккей. В конце сезона посмотрим, а скорее даже по результату на протяжении нескольких лет, увидим, чьё видение более жизнеспособно.

«Не знал и волновался, как меня примет коллектив. Всё прошло хорошо»

— Насколько быстро удалось вписаться в новую команду, учитывая, что никогда ранее не меняли клубы?

— Вообще, я действительно с самого детства находился всегда в одной команде, с одними пацанами ещё с молодёжки. Все постоянно пересекались, тем более что тренировались в одном дворце. Первое время я больше волновался, ещё сидя в Уфе, уже после совершения обмена. Потому что не знал, чего ожидать и как вообще всё будет происходить, как меня примет коллектив и так далее.

Наверное, мне повезло в том плане, что также обменяли ещё и Тимофея Давыдова, и Васю Шумилова. Парни тоже первый раз в карьере меняли команду. И вместе мы постарались влиться в коллектив. Всё прошло хорошо, нас быстро в него приняли. В «Северстали» все классные парни, мне очень нравится здесь находиться. Думаю, это хороший опыт и каждый игрок должен обязательно побывать в такой ситуации.

— У вас же ещё и очень молодой коллектив, может быть, даже один из самых молодых во всей КХЛ. Это тоже помогло в адаптации, ведь попал в команду более-менее своего возраста?

— Это классно. У нас новое поколение, своё видение, свои шутки. И это действительно легче. Но у нас в команде есть и Вася Токранов, и другие старшие ребята. Мы стараемся равняться на них, а они берут что-то новое у нас.

— Старожилы «Северстали» — Пилипенко и Вовченко – тоже сильно помогли в адаптации?

— На самом деле, Кирилл и Даниил очень хорошо меня приняли. Мы постоянно общаемся и много времени проводим вместе – как на льду, так и вне его. Поэтому, конечно, они меня учат некоторым вещам. Если я ошибся, они не скажут мне ничего плохого. Наоборот, всегда подскажут, как надо сделать в следующий раз. Это хорошие лидеры, которые помогают, но и я их научил чему-то новому из того, чему меня учили раньше. Реально классно иметь таких партнёров.

— Кто является лидером раздевалки и настоящим моральным авторитетом? Токранов и Вовченко?

— (Смеётся.) Скорее всего. Но у нас нет такого, чтобы один человек встал в раздевалке и начал говорить мотивационные речи. Тут каждый знает, что ему есть что доказывать и к чему мы стремимся в общекомандном плане. В нашей раздевалке каждый может встать и что-то сказать.

«Спасибо «Салавату», что поставили в известность. Да я и сам понимал, что им нужен вратарь»

— В 21 год вы впервые в карьере покинули систему родного клуба. Обмен из «Салавата» стал шоком?

— Не сказал бы, что испытал шок. Просто зашёл в кабинет к Ринату Баширову, и тут бы я хотел поблагодарить руководство «Салавата Юлаева» за то, что поставили в известность и спросили моё мнение об этом обмене. Мне сразу сказали, что у клуба есть такой вариант. Мы сидели, думали, и в конечном счёте я принял решение и сказал: «Если что, то я готов поехать в Череповец».

— Почему?

— Наверное, сработала интуиция или чуйка. Сидел и представлял в голове, что и как вообще может произойти. Да я и сам понимал, что «Салавату» нужен хороший вратарь, а мне хотелось просто поиграть в КХЛ и показать миру, в чём я действительно хорош.

Данил Аймурзин Фото: hcsalavat.ru

— Не расстроились, что не получили настоящего шанса проявить себя дома? Хорошие же были показатели в прошлом году для на тот момент ещё 20-летнего хоккеиста – 9 очков в 22 матчах.

— На самом деле, изначально же шёл ещё лучше. Я начал с середины сезона, первый матч провёл в октябре и забил как раз в Череповце. По-моему, дальше в 11 матчах у меня было 8 очков. А потом почему-то я ушёл в длительный спад. Никак не забивалось, и мне было психологически тяжело, я не знал, что делать. Потом в итоге забил, но всё равно провёл уже не так много матчей. Конечно, было сложно. Мне хотелось уже наконец начать сезон в команде и понять, что из себя вообще представляет игра в КХЛ.

— Забить гол в ворота Самонова будет особенно приятно?

— В каждом матче мы выходим на лёд, чтобы побеждать, забивать голы и отдавать передачи. Если я забью в ворота «Салавата», то для меня это будет хорошо. Но это обычный матч, из которого я сам не буду делать вау. А вот для моей семьи это был бы важный гол. Они будут больше переживать на этой игре.

— Но вы пометили красным тот день, когда впервые приедете в Уфу играть против «Салавата»?

— Знаю, когда это будет. Последний день регулярного чемпионата, конец февраля. Сначала бы дожить до этого момента.

«Мы должны были проходить «Адмирал» в плей-офф, но как они реализовывали свои моменты…»

— В плей-офф КХЛ вы сыграли всего один матч, и он оказался последним для «Салавата» в серии с «Адмиралом». Насколько сложно было дебютировать в Кубке Гагарина в игре без права на ошибку?

— Честно скажу, до конца даже не осознавал ту ответственность, которая ложится на нас. Но в то же время знал, что это решающий матч и нужно спокойно к нему отнестись. Старался просто не перегореть. Потому что когда через две недели уже играл за «Торос», там тоже был решающий матч, и вот тогда как раз просто перегорели и крупно проиграли матч за выход в полуфинал («Торос» проиграл «Соколу» в седьмой встрече со счётом 1:6. – Прим. «Чемпионата»).

А в матче с «Адмиралом» мне хотелось просто показать себя. После поражения знал, что нельзя расстраиваться, потому что мы выложились на все сто и должны были проходить дальше, но вот так сложились обстоятельства. Было обидно. Старался побыстрее забыть, так как мне нужно было дальше ехать в «Торос» и выигрывать там. Однако не получилось.

Вообще, я очень тяжело переживаю поражения. Не люблю проигрывать, и неважно вообще в чëм. И вот в «Торосе» у нас был оптимальный состав, и уступили. Думаю, тот груз, который остался от поражения с «Салаватом», и здесь я говорю только за себя, сыграл свою негативную роль.

Старались влиться в серию, но не набрали столько очков, сколько должны были. Бывают хорошие серии, бывают плохие. Не знаю, может, это просто совпадение, что и вылет, и мало очков. Но мы старались. Выкладывались. И стоя в конце сезона перед зеркалом, я спокойно сказал: «Да, я сделал всё, что смог». Но мог сделать больше.

— Наверное, видели резкие высказывания Григория Панина про «Адмирал»? Играть с приморской командой настолько мерзко?

— В регулярке с ними было проще играть. Тогда мы просто реализовали свои моменты, и игра прошла спокойно. А в плей-офф не получилось этого сделать. Даже находясь в ВХЛ, я естественно следил за началом серии «Салавата» и «Адмирала», переживал за парней и видел, как игроки соперника забивают полумоменты, а у нас два 100-процентных шанса – и нет гола. Ты просто не знаешь, что с этим делать. И вот в последнем матче уже сам с этим столкнулся. Не скажу, что они играют мерзко. Но я сильно удивился, как они используют свои моменты. Не знаю, удача это или случайность, однако у них это получилось, потому они и прошли дальше.

Данил Аймурзин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— «Адмирал» может стать ролевой моделью для клубов КХЛ, не обладающих грандиозными финансовыми возможностями? Если мы говорим не о стиле игры, а о том, как добиться максимума в результате, обладая минимумом в финансах? Вот и «Сочи» сейчас вроде как набирает силу.

— Думаю, да, потому что сейчас в КХЛ всё меняется. Тот же «Сочи» спокойно обыгрывает грандов. Не скажу, что они играют в какой-то системный хоккей. Они тоже стремятся играть открыто, играть от атаки. Вот и нас недавно обыграли, хотя у нас были хорошие моменты, но соперник использовал их лучше. В следующий раз будем настраиваться лучше, чтобы не дать «Сочи» создать даже микромоменты.

«В «Салавате» играли Хартикайнен, Умарк, Гранлунд, а мне всегда нравился Маннинен»

— На кого в прошлом сезоне старался равняться в «Салавате», кто из партнёров производил наибольшее впечатление?

— Эталона игрока у меня никогда не было. Но, конечно, я многому научился в Уфе. Ещё когда только попал в команду, там играли Хартикайнен, Умарк, Гранлунд, а лично мне всегда нравился Маннинен. Сакари делал всю черновую работу, а все лавры доставались другим. И в своём последнем сезоне в Уфе он показал, что действительно очень хороший игрок. Он там много наклепал и решал исходы матчей за счёт своего мастерства.

Ещё мне нравился Саня Кадейкин, как он играет на вбрасываниях. У него просто невозможно было выиграть, особенно мне. Сейчас, наверное, уже поборемся с ним (смеётся). И вот появился новый игрок — Саша Хмелевски. Смотрел за тем, как он готовится к матчам. Пытаешься подмечать что-то новое, тестируешь на себе. Бывает, перед играми начинаешь экспериментировать и пытаешься понять, что тебе самому лучше подходит.

Допустим, есть игроки, которые проповедуют агрессивную разминку, кто-то, наоборот, спокойно готовится к матчам. И вот так стараешься найти нужный баланс. Для этого и нужны в команде новые игроки, чтобы что-то почерпнуть у них. Особенно игроки из Северной Америки. Хмелевски сейчас доказывает, что он одна из звёзд в КХЛ.

Александр Хмелевски Фото: hcsalavat.ru

— Ещё же и психология сильно отличается – легионеры всегда на позитиве, русские в основной своей массе всегда сосредоточены.

— Скорее всего, соглашусь с этим. В психологическом плане, наверное, даже я сам был слаб до определённого момента. Пока не попал в ВХЛ, где стал больше работать над психологическим аспектом. Владимир Владимирович Потапов, который сейчас тренирует «Толпар», многое мне показал в том, как всё устроено в психологии. Благодарен ему за это по сей день. Психология очень важна в спорте. Сейчас уже вообще не волнуюсь перед играми. Знаю, что буду делать и как буду играть.

«Зачем играть и тренироваться, если не ради единственного – победить и поднять Кубок?»

— Идёте в первый полноценный сезон на уровне КХЛ. Не пугает количество матчей, которое необходимо сыграть?

— На самом деле, даже и не знаю, что вообще нас ждёт. Хочу пройти этот календарь, учась на своих ошибках. Правда, надеюсь, их не случится, и всё будет хорошо. Но уверен, что это будет интересный сезон, от которого я и сам не знаю чего ожидать. Просто смотрю на один день вперёд – тренировка у нас или игра. От этого и отталкиваюсь.

— Ставите перед собой количественные ориентиры в плане того, какой статистикой будете удовлетворены в сезоне?

— Никогда не ставил личных задач. Даже и не думал об этом. Нет разницы, набрал я 50, 40 или 30 очков, всё равно буду знать, что мог набрать ещё больше. Главное, чтобы побеждала команда.

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— По личным ощущениям, на что по силам замахнуться всей команде?

— Перед командой стоят самые высокие цели. Зачем каждый день тренироваться и играть, если не ради единственного – победить и поднять кубок? Мы смотрим не на длинную дистанцию, а только на завтрашний день. С каждым днём должны становиться лучше, и для этого у нас есть всё. Хороший тренерский штаб, хорошая команда, хороший коллектив, который у нас собрался. С таким коллективом можно достичь большего.