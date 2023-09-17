Канадский форвард «Лады» Джозефс установил рекорд тольяттинского клуба
Поделиться
Нападающий «Лады» Трой Джозефс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с Металлургом (3:1).
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, 29-летний нападающий набрал очки в пяти матчах подряд, обновив рекорд тольяттинского клуба. На этом отрезке Джозефс набрал 7 (6+1) баллов.
Ранее рекорд «Лады» по продолжительности результативной серии в КХЛ принадлежал Георгию Белоусову и Антону Крысанову (по четыре игры).
В следующем матче подопечные Олега Браташа сыграют в гостях с «Трактором» 18 сентября. Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.
Ранее про игру нападающего Троя Джозефса рассказал наставник тольяттинцев Олег Браташ.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:28
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:20
-
14:02
-
13:52
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:12
-
10:45
-
10:26
-
10:02
-
09:55
-
09:36
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:43
-
08:20
-
08:18
Партнерский контент