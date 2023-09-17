Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Лады» Джозефс установил рекорд тольяттинского клуба

Канадский форвард «Лады» Джозефс установил рекорд тольяттинского клуба
Комментарии

Нападающий «Лады» Трой Джозефс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с Металлургом (3:1).

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, 29-летний нападающий набрал очки в пяти матчах подряд, обновив рекорд тольяттинского клуба. На этом отрезке Джозефс набрал 7 (6+1) баллов.

Ранее рекорд «Лады» по продолжительности результативной серии в КХЛ принадлежал Георгию Белоусову и Антону Крысанову (по четыре игры).

В следующем матче подопечные Олега Браташа сыграют в гостях с «Трактором» 18 сентября. Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.

Ранее про игру нападающего Троя Джозефса рассказал наставник тольяттинцев Олег Браташ.

Материалы по теме
Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил игру Троя Джозефса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android