Канадский форвард «Лады» Джозефс установил рекорд тольяттинского клуба

Нападающий «Лады» Трой Джозефс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с Металлургом (3:1).

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, 29-летний нападающий набрал очки в пяти матчах подряд, обновив рекорд тольяттинского клуба. На этом отрезке Джозефс набрал 7 (6+1) баллов.

Ранее рекорд «Лады» по продолжительности результативной серии в КХЛ принадлежал Георгию Белоусову и Антону Крысанову (по четыре игры).

В следующем матче подопечные Олега Браташа сыграют в гостях с «Трактором» 18 сентября. Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.

Ранее про игру нападающего Троя Джозефса рассказал наставник тольяттинцев Олег Браташ.