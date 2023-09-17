Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил игру Троя Джозефса
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил игру нападающего тольяттинского клуба Троя Джозефса.
«Все в восторге от игры Троя Джозефса? Я не знаю, как будет дальше, но сейчас считаю, что у Троя есть свои голевые моменты за счёт работы без шайбы. Если он будет так продолжать и выдержит, это даст ему хорошие возможности. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно уметь играть без шайбы, чтобы появился момент для этого броска», — приводит слова Браташа официальный сайт «Лады».
Вчера, 16 сентября, в матче Континентальной хоккейной лиги «Лада» победила магнитогорский «Металлург» со счётом 3:1. Счёт открыл нападающий «Магнитки» Люк Джонсон, после чего за «Ладу» заброшенными шайбами отметились Глеб Булычёв, Трой Джозефс и Остап Сафин.
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