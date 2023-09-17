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Нападающего «Барыса» Асетова оштрафовали как инициатора драки

Нападающего «Барыса» Асетова оштрафовали как инициатора драки
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Адмирал» и принял решение оштрафовать нападающего «Барыса» Алихана Асетова за инициацию драки.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, накануне завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

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