Скабелка прокомментировал первую победу «Барыса» в сезоне в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:3).
«Хороший эмоциональный матч, было много болельщиков, хочу поблагодарить их за ту энергию, которую они нам дали. Ребята – молодцы. Конечно, нам нужна была первая победа, особенно дома. В общем-то, хорошие были матчи и до этого, но не смогли довести их до успеха. Хорошо, что сегодня так сложилось. Понятно, были какие-то моменты, где-то присутствовал брак, но это мы разберём. Я думаю, что ребята обретут уверенность и будут лучше, будут сильнее.
Драка Асетова? Конечно, она придала импульс, всегда так происходит, когда игрок заступается за своего партнёра. Это правильно, значит в команде хорошая атмосфера. Алихан – молодец, к тому же, он выиграл эту драку. Из лазарета вышел Кирилл Савицкий, возможно, он уже сыграет в следующем матче со «Спартаком», то же самое по поводу Адиля Бекетаева», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.
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