Щитов: у «Сочи» есть преимущество игр дома, соперник там попадает в атмосферу отпуска

Бывший защитник ХК «Сочи» Никита Щитов оценил игру южан в новом сезоне-2023/2024. Сейчас «Сочи» занимает четвёртое место в Западной конференции.

«По окончании прошлого сезона я уже говорил, что если Михаил Бердин будет стабильно играть, без травм, то у команды будут успехи. И сейчас 80% успеха зависит от него, хотя и Максим Третьяк один матч здорово сыграл. Неплохо смотрятся и легионеры, которыми получилось усилиться в межсезонье. Также Матвей Мичков разыграется и поможет команде. Думаю, что в этом сезоне у «Сочи» есть реальный шанс попасть в плей-офф, если всё будет так же складываться.

Уверенно играли против топ-клубов, например, «Ак Барса»? Когда команда слабее по мастерству выходит играть против такого мощного соперника, то она мобилизована больше, чем на сто процентов. Если не настроишься на игру, то пропустишь кучу шайб. Поэтому тренерский штаб замотивировал игроков, они ловили шайбу на себя. Эта победа помогла преодолеть психологический барьер. В «Сочи» поняли, что можно играть с любой командой. В последнем матче против «Сибири» удалось использовать погоду и пляж в Сочи на полную катушку, чтобы в первом периоде соперник не смог собраться с силами и отойти от этого климата. На домашнем льду у команды есть свои преимущества.

Соперники расслабляются в Сочи? Когда команда приезжает в Сочи, то попадает в атмосферу отпуска. Хочешь не хочешь, это тебя расслабляет. Плюс там высокогорье и довольно душный ледовый дворец. Для команды хозяев такие условия привычны, а вот соперник сильно это ощущает. Поэтому надо тщательно готовиться к матчам в Сочи, а хозяева должны пользоваться этим преимуществом», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил победу в матче с «Сибирью» (4:2).