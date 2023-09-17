Бирюков: у «Торпедо» команда во всех отношениях просто вау!

Двукратный чемпион мира, известный в прошлом голкипер Михаил Бирюков оценил игру «Торпедо» в сезоне-2023/2024.

«Конечно, меня удивило «Торпедо» на старте. Оно блестяще смотрится. Вчерашняя игра в Казани могла сложиться для команды более удачно. Тем не менее это было достойное поражение от лидера. Посмотрим, насколько команде хватит запала свежести. Начало потрясающее. Отметил бы ещё в этом сезоне «Спартак». Красно-белые в прошлом сезоне сыграли немного не так, как того хотели бы болельщики. Но сейчас, при Алексее Жамнове, они смотрятся интересно наравне с ХК «Сочи».

«Адмирал» и «Барыс» тяжело начали. Эти команды будут биться за восьмёрку. У подопечных Тамбиева длинный выезд, но я думаю, что дома они должны цепляться за все очки. Им тяжело будет догонять. Если сейчас «Адмирал» потеряет много очков, ему будет сложно зацепиться за восьмёрку. Равно как и «Барысу» с «Сибирью».

У «Торпедо» команда во всех отношениях просто вау! Все эти новшества, Дмитрий Фёдоров в тренерском штабе «Чайки»… Это правильно, что в команде активно используют молодых игроков. Это воспитанники клуба, которые проявили себя на молодёжном уровне. Идёт развитие пацанов. Руководство клуба делает большую работу. За ней интересно наблюдать.

Скоро в Нижнем Новгороде откроют новую арену, которой болельщики и город заслуживают очень давно. Я три года отыграл в «Торпедо» и знаю, как там любят команду. Дай бог, чтобы у клуба всё получилось. У «Торпедо» достаточно длинный путь впереди, его сложно пройти на одном дыхании. Но новые тенденции с короткой предсезонкой и питанием очень интересны. Это новое веяние, и это круто. Хотелось бы пожелать, чтобы развитие молодых игроков продолжалось. Пацаны здорово смотрятся на этом уровне, они не тушуются. Это говорит о том, что Игорь Ларионов со своим штабом ведут правильную работу. Они верно используют ребят и развивают их потенциал. Переход с молодёжного уровня дался легко этим парням», — сказал Бирюков в интервью Allhockey.

Ранее 17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал, как он совмещает школу с матчами в КХЛ.