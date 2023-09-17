Защитник «Торпедо» Силаев: посещаю школу пару раз в месяц, стараюсь не подводить учителей

17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал, как совмещает школу с играми в Континентальной хоккейной лиге.

«Как удалось перестроиться с молодежки на взрослый хоккей? Трудности есть и сейчас, их видно в игре. Считаю, что хорошим опытом стал прошлогодний финал Кубка Харламова, когда мы выиграли трофей. Меня поставили в пару с Богданом Конюшковым, и он ещё тогда подсказывал моменты, которые во взрослом хоккее мне в итоге пригодились.

Контактировали ли со мной скауты клубов НХЛ? Про это многие говорят. Внимание скаутов уже ощутил на себе. Стараюсь не думать об этом. Сейчас у меня задача зацепиться в «Торпедо». Это только начало сезона.

Удается ли совмещать учёбу в школе? Стараюсь совмещать, делать все задания вовремя, чтоб потом не было никаких пробелов. Посещаю её нечасто, пару раз в месяц. С таким графиком игр это тяжело. При этом стараюсь не подводить учителей, которые идут мне навстречу. Начинаю готовиться уже к ЕГЭ с помощью онлайн-школы. Подготовка идёт полным ходом. Думаю сдавать обществознание, русский и базовую математику», — приводит слова Силаева «РБ Спорт».