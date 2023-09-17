«Мы ещё ни разу не играли в оптимальном составе». Ротенберг — о старте СКА в сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) заявил, что армейский клуб играет не в оптимальном составе.
«У нас тяжёлый сентябрь, мы это понимали изначально. Команду собрали позже, чтобы команда выходила на пик, на полную мощность в правильный момент. Мы понимаем причины, потому что мы ещё не сыгрались все вместе. Грицюк, например, сыграл только третью игру за СКА из-за травмы, полученной вне хоккея. Много ребят только присоединились к команде, ждём Старкова, Галимова. Мы ещё ни разу не играли в оптимальном составе. Будем работать по нарастающей, появилась энергия, кураж, нам нужно только потренировать реализацию. И недопустимо удаляться, когда мы играем в большинстве.
На команду ничего не давит, хорошая атмосфера, хороший эмоциональный фон. Ребята просто очень хотят выиграть, от этого не хватает хладнокровия. Нам нужно ответственное отношение к голевым моментам. Да, тотальное преимущество в третьем периоде, тотальное доминирование, но надо рваться на пятак, идти на удаления. Некоторые ребята это делали, но нужно больше.
Постоянно тренируем все компоненты, вчера обсуждали детали большинства. Конечно, спецбригады – это самое важное. Например, в прошлом сезоне мы в первых 20 матчах не пропускали в меньшинстве вообще. И большинство, конечно, надо улучшать», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
- 17 сентября 2023
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