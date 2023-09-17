Ротенберг: обращаю внимание на календарь. Четыре подряд игры на выезде — это очень тяжело
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) рассказал о тяжёлом календаре армейского клуба.
«98 бросков в сторону ворот, в створ – 44. Это говорит о том, что команда имеет энергию, хорошую физику, идёт правильный процесс. Нужно только забивать. Когда команда проигрывает, всегда виноват тренер. Тренеры, конечно, могут выйти на лёд и забить, но наши игроки должны забивать. У нас очень тяжёлый сентябрь, ещё впереди выезд на Дальний Восток. Обращаю внимание на календарь, что четыре подряд игры на выезде – это очень тяжело, не только для СКА. В прошлом году такого не было, не знаю, почему сейчас так, с нами никто не советовался», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
21:27
-
21:12
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:46
-
18:26
-
18:12
-
18:06
-
17:45
-
17:27
-
17:11
-
17:00
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:28
Партнерский контент