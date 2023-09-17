Ротенберг: обращаю внимание на календарь. Четыре подряд игры на выезде — это очень тяжело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) рассказал о тяжёлом календаре армейского клуба.

«98 бросков в сторону ворот, в створ – 44. Это говорит о том, что команда имеет энергию, хорошую физику, идёт правильный процесс. Нужно только забивать. Когда команда проигрывает, всегда виноват тренер. Тренеры, конечно, могут выйти на лёд и забить, но наши игроки должны забивать. У нас очень тяжёлый сентябрь, ещё впереди выезд на Дальний Восток. Обращаю внимание на календарь, что четыре подряд игры на выезде – это очень тяжело, не только для СКА. В прошлом году такого не было, не знаю, почему сейчас так, с нами никто не советовался», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.