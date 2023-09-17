Дмитрий Воронков забросил за «Коламбус» в матче с «Далласом» в лагере новичков

В Траверс-Сити, штат Мичиган (США), состоялась встреча в рамках турнира новичков между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». Игра завершилась победой «звёзд» со счётом 6:3.

В конце второй двадцатиминутки российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил свою первую шайбу за новый клуб. 23-летний форвард подобрал шайбу в зоне атаки и реализовал выход «один в ноль».

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Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.