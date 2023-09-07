«Для него это будет полная перезагрузка». Бэбкок — об адаптации Воронкова в «Коламбусе»

Главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок рассказал, что уже много общался с нападающим Дмитрием Воронковым, в прошедшее межсезонье перешедшим в «Блю Джекетс».

«Мы ещё его не видели, но на днях у нас было чертовски много общения по FaceTime. Он начал общение через своего переводчика, и это длилось недолго. Итак, я позвонил своему другу Сэму из Детройта, и он мне очень помог. Сэм нас организовал. У Дмитрия были некоторые проблемы с визой, но я думаю, что он сразу же появится здесь.

Я не знаю, чего ожидать от него. Он физически крепкий и талантливый, забивающий голы в КХЛ и игравший на Олимпийских играх, очевидно, что он будет частью команды. Будет ли он в команде с первой игры в сезоне, проведёт 40 или 20 игр, пока я не знаю ответа. Будет ли он играть на фланге или в центре, не знаю. Самое главное, что, когда ты здесь никогда не был и не понимаешь ни одного слова по-английски, для тебя адаптация занимает ещё больше времени. Остальные ребята тоже многому учатся, но для него это как полная перезагрузка», — цитирует Бэбкока The Athletic.

Воронков провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.