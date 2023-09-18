Голкипер «Айлендерс» Сорокин: не нужно думать о контрактах, нужно думать, как стать лучше

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал продление контракта с клубом. Напомним, 1 июля 2023 года с вратарём было заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 66 млн.
«Когда я подписал контракт, я был очень счастлив. Но на следующий день я уже начал работать. Не нужно думать о контрактах. Я думаю о том, что я могу сделать и как мне стать лучше.
Когда у тебя последний год контракта, ты видишь все эти вещи, и стараешься об этом не думать. Но это тяжело. Теперь мой разум чист. И я могу просто расслабиться. Нет, «расслабиться» — это неправильное слово. Теперь можно думать только о хоккее», — цитирует Сорокина New York Post.
Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.
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