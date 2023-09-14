Российский голкипер вошёл в топ-10 претендентов на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff

Журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff представил топ-10 претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги.

В список вошёл российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он занял 10-ю строчку.

«Учитывая, что сегодня он так же хорош, как и раньше, а «Айлендерс» сохранили свою команду, Сорокин снова имеет возможность оказать огромное влияние на успех своей команды. Так как он напрямую определяет место своей команды в турнирной таблице, Илья является законным кандидатом на звание MVP», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

3. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

4. Мэтью Ткачук, «Флорида Пантерз».

5. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

6. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

7. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».

8. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз».

9. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».

10. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».