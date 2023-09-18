Два хоккеиста «Торпедо» — в списке лучших игроков второй недели КХЛ сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов второй игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Дмитрий Лозебников («Амур»), одержавший одну победу в двух матчах недели, а также одну победу в серии бросков. По его воротам было нанесено 67 бросков (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,01%. Коэффициент надёжности составил 0,96. Матчи с «Авангардом» (5:1) и «Сибирью» (2:1 Б) стали для Лозебникова первыми в КХЛ, когда он начинал в старте.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джесси Грэм (ХК «Сочи»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Грэм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре заблокированных броска, а среднее игровое время составило 23:42.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Летунов («Торпедо»), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели. Он отличался в каждом матче прошедшей недели, а в игре с «Куньлунь Ред Стар» сделал хет-трик за один период. Кроме этого на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.

Лучшим новичком во второй раз в сезоне признан Антон Силаев («Торпедо»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели. В матче с «Ак Барсом» Силаев забросил первую шайбу, став самым молодым автором гола в истории клуба в КХЛ и третьим защитником, кто отличился в возрасте 17 лет. Также на его счету шесть силовых приёмов и один заблокированный бросок.