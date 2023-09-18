Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» упустил преимущество в 2 гола, но вырвал победу у «Витязя». У Яшкина — хет-трик

«Ак Барс» упустил преимущество в 2 гола, но вырвал победу у «Витязя». У Яшкина — хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Попов (Валенцов, Яремчук) – 00:31 (5x5)     1:1 Яшкин (А. Радулов, Кагарлицкий) – 06:30 (5x4)     2:1 Кателевский (Дыняк, Юдин) – 19:55 (5x5)     3:1 Яшкин (Кагарлицкий, Лучевников) – 21:05 (5x5)     3:2 Яровой (Рой, Цицюра) – 29:23 (5x4)     3:3 Аркалов (Козлов, Гончаров) – 50:12 (5x5)     3:4 Барак (Яровой) – 56:20 (5x5)     4:4 Яшкин (Семёнов, Шипачёв) – 59:14 (5x5)     5:4 Шипачёв (Яшкин) – 60:43 (3x3)    

На первой минуте Виталий Попов вывел подмосковную команду вперёд. На седьмой минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 20-й минуте Дмитрий Кателевский вывел казанцев вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Яшкин оформил дубль. На 30-й минуте Станислав Яровой сократил отставание до минимума. На 51-й минуте Илья Аркалов сравнял счёт. На 57-й минуте Дерек Барак после паса Станислава Ярового вывел «Витязь» вперёд. За 46 секунд до конца третьего периода Дмитрий Яшкин оформил хет-трик.

Победу своей команде в овертайме принёс Вадим Шипачёв, забивший с передачи Дмитрия Яшкина.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 20 сентября в гостях сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» 24 сентября примет «Салават Юлаев».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне, казанцы отыгрались с 0:2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android