«Ак Барс» упустил преимущество в 2 гола, но вырвал победу у «Витязя». У Яшкина — хет-трик

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0).
На первой минуте Виталий Попов вывел подмосковную команду вперёд. На седьмой минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 20-й минуте Дмитрий Кателевский вывел казанцев вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Яшкин оформил дубль. На 30-й минуте Станислав Яровой сократил отставание до минимума. На 51-й минуте Илья Аркалов сравнял счёт. На 57-й минуте Дерек Барак после паса Станислава Ярового вывел «Витязь» вперёд. За 46 секунд до конца третьего периода Дмитрий Яшкин оформил хет-трик.
Победу своей команде в овертайме принёс Вадим Шипачёв, забивший с передачи Дмитрия Яшкина.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 20 сентября в гостях сыграет с «Торпедо». «Ак Барс» 24 сентября примет «Салават Юлаев».
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