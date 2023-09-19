Дмитрий Яшкин прокомментировал первый хет-трик за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался после победы в матче с «Витязем». Казанцы выигрывали в ходе встречи со счётом 3:1, однако упустили преимущество. К последней минуте матча «Ак Барс» уступал — 3:4. За 46 секунд до завершения основного времени Яшкин сравнял счёт. В овертайме казанцы вырвали победу, Вадим Шипачёв забил после паса чешского форварда. Сам Яшкин оформил хет-трик в этом матче.
«Вели в счёте 3:1, но упустили преимущество? Не очень довольны игрой. Победа есть победа, надо за это порадоваться. Упустили преимущество с Уфой, сейчас это повторилось? Не думаю, что дело в мотивации. Скорее, с концентрацией. Надо сосредоточиться на моментах. Где-то пока упускаем, и потом соперники эти моменты используют.
Первый хет-трик в «Ак Барсе»? Всегда приятно забивать. Рад, что выиграли. Это — главное. Какая-то шайба больше понравилась? У меня все шайбы красивые (смеётся).
Меня называют королём пятачков, насколько сложно так забивать? Очень много работы, достаточно много уже опыта. И та ежедневная работа, которая проводится вместе с Александром Радуловым. Это всё — труд, который легко можно вывести в голы», — приводит слова Яшкина официальный сайт казанцев.
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