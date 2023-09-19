Чешский вратарь о сборной: первое, что приходит на ум, — сухая победа над Россией в Москве

Чешский бывший голкипер ряда клубов КХЛ Доминик Фурх, ныне выступающий за местный «Брно», вспомнил матч со сборной России на ЧМ-2016.

«Есть ли желание играть за страну? Конечно. Я уже достаточно стар (33 года), но если хорошо выступлю и кто-то позвонит, то с удовольствием приеду. Дверь я точно не закрою.

С любовью вспоминаю игру за сборную, может быть, успешный матч на чемпионате мира 2016 года в России? Да. Как только меня кто-то спрашивает о матче или моменте, связанном со сборной, конечно, первое, что приходит на ум, — это матч с Россией в Москве, когда нам удалось их обыграть, а я сохранил ворота в неприкосновенности. Это было что-то особенное», — приводит слова Фурха Sport.cz.

Напомним, опытный голкипер вышел в стартовом матче чемпионата мира — 2016 с Россией. Фурх оформил шат-аут, а Чехия победила — 3:0. Вратарь играл в КХЛ, защищая цвета «Авангарда», «Северстали» и минского «Динамо».