Чешский вратарь о сборной: первое, что приходит на ум, — сухая победа над Россией в Москве

Чешский бывший голкипер ряда клубов КХЛ Доминик Фурх, ныне выступающий за местный «Брно», вспомнил матч со сборной России на ЧМ-2016.
«Есть ли желание играть за страну? Конечно. Я уже достаточно стар (33 года), но если хорошо выступлю и кто-то позвонит, то с удовольствием приеду. Дверь я точно не закрою.
С любовью вспоминаю игру за сборную, может быть, успешный матч на чемпионате мира 2016 года в России? Да. Как только меня кто-то спрашивает о матче или моменте, связанном со сборной, конечно, первое, что приходит на ум, — это матч с Россией в Москве, когда нам удалось их обыграть, а я сохранил ворота в неприкосновенности. Это было что-то особенное», — приводит слова Фурха Sport.cz.
Напомним, опытный голкипер вышел в стартовом матче чемпионата мира — 2016 с Россией. Фурх оформил шат-аут, а Чехия победила — 3:0. Вратарь играл в КХЛ, защищая цвета «Авангарда», «Северстали» и минского «Динамо».
- 19 сентября 2023
-
13:09
-
12:54
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:56
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:36
-
10:18
-
09:57
-
09:34
-
09:17
-
08:58
-
08:35
-
01:00
- 18 сентября 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:07
-
22:01
-
21:54