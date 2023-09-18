«Это место — свалка». Откровения бывшего тафгая об игре и жизни в России

Мирасти чуть не убил нескольких человек в драке, но не решился трогать Сергея Фёдорова. А ещё весело «прошёлся» по владельцу «Витязя».

Избить Сергея Фёдорова? Подраться на свадебной вечеринке — чужой свадебной вечеринке? Всю ночь проразвлекаться с владельцем клуба?

Да, жить в России может быть очень весело. Для некоторых иностранных хоккеистов игра в нашей стране отходит на второй план. Один из ярчайших примеров — игроки из «Витязя» времён начала 2010-х. И тот клуб, и тех хоккеистов мало интересовала игра. Да и сам «Витязь» не то чтобы хотел показывать на льду хоккей. Игроков подбирал соответствующих.

Вот и Джон Мирасти приглашался как тафгай и шоумен с кулаками.

На днях канадский игрок, проведший в «Витязе» сезон-2011/2012, был приглашён на известный подкаст Spittin' Chiclets и поведал немало баек о России. Приводим перевод самых интересных моментов.

«Я бы хотел приехать в Россию на пару лет раньше»

Мирасти начал с рассказа о том, как вообще решил ехать в Россию.

«Тампа-Бэй» пыталась «спихнуть» меня в другой клуб, но мне было слишком комфортно в «Сиракьюз» (фарм-клуб «Лайтнинг» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), и я не стал рисковать, хотя должен был попытать удачу. Но в любом случае в тот год, когда «Анахайм» разделывал «Сиракьюз», они поиздевались надо мной. Это совсем другая история, я могу показать вам электронные письма от руководства НХЛ, которое было в ярости, потому что я был слишком популярен. Им не нравилась идея, что я отнимаю славу у их драфт-пиков и всё такое. Вот почему я валял дурака в «Сиракьюз» и меня сослали в «Форт-Уэйн».

Я просто продолжал играть, ведь они мне платили — я получал хорошую зарплату в АХЛ. Сказал, что пойду куда угодно, мне всё равно, я не буду драться, хотя, вы знаете, для меня это было сложнее. Так что в последующие годы я сказал: «Окей, я поеду в Россию».

По иронии судьбы меня там захотели увидеть — ещё и мой лучший друг, Джереми Яблонски, тоже собирался туда. Подумал тогда: «Лучший способ закончить свою хоккейную карьеру, я поиграю вместе с Джереми!» Ну, в общем, к этому всё и свелось.

Джон Мирасти Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

За пару лет до этого мне уже предлагали там контракт, и мне он вроде как понравился. Но я сказал, что всё ещё хочу осуществить свою мечту. Теперь, оглядываясь назад, я бы хотел приехать в Россию на пару лет раньше, потому что в итоге я заработал деньги уровня НХЛ там. Примерно так я и попал в Россию».

«Чехов — свалка»

Попытки добраться до новой страны также стали приключением для Мирасти.

«Я попал в Россию, и это совсем другая история. Прошло уже 10 лет, но я помню, как мы приземлились в Риге, в Латвии. Мы должны были сначала приехать туда, потому что нам нужно было дождаться виз или чего-то ещё, чтобы попасть в Россию. Так что я и Яблонски пробыли в Риге, наверное, два или три дня. Мы просто ждали. И помню, что подумал: «Чёрт возьми, это место просто потрясающее!» Не знаю, были ли вы, ребята, в Риге, но это хороший европейский город. Стены из кирпичиков, кирпичные улицы, хорошие клубы и хорошие отели.

Помню, как меня приветствовали в Риге, и я такой: «О да, мне это понравится!». Но потом, когда нас наконец отправили в Москву, а потом в Чехов, я подумал: «Что ж, это место — свалка» (смеётся). У меня много историй из тех времён.

Помню, что был в Чехове после Риги, а в России, как вы знаете, нет духа НХЛ, нет никаких правил, соперники постоянно падают. Ты катаешься на коньках, тренируешься, дерёшься, и всё. Это твоя жизнь, плюс сон».

«Чёрт возьми, у него есть пистолет!»

Встреча с владельцем «Витязя» оказалась «успешной» для Джона.

«Примерно через три недели, когда было около четырёх часов дня, я спал. Решил вздремнуть, да. И какой-то здоровенный парень постучал в мою дверь. Я открыл — а я был голый, так что обернулся полотенцем. Этот чертовски здоровенный русский парень говорит: «Спустись вниз на пять минут, босс хочет тебя». Я вроде даже не знал этого парня. У него на руке висел автомат, поэтому я вернулся и сел на кровать.

Не прошло и трёх минут, как мой телефон зазвонил. Это был Яблонски, он такой: «Да, этот парень сейчас тоже приходил ко мне в комнату… Ну что ты будешь делать?» Я сказал: «Чёрт подери, у него есть пистолет! Пошли быстрее!»

Джон Мирасти Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Мы спустились вниз и увидели огромное скопление — целую свиту! — машин. Как в кино — там полицейская машина, здесь полицейская машина, пара внедорожников. Мы приблизились, и нам навстречу вышел маленький паренёк, его звали Саша. Это был сын босса. Он такой: «Привет, мой отец, обожает вас, ребята!» Он и его отец являются владельцами. Я ответил: «Окей, круто». Он такой: «Да, мы повезём вас в деревню». Это место так называют — деревня, она примерно в 20 минутах езды от города, там жил его отец.

Короче, мы садимся в машины и следуем за этой свитой до деревни. Когда мы подъезжаем, это как в фильмах: все эти парни с собаками и зеркалами, которые ходят вокруг машин, чтобы убедиться, что там нет бомб или чего-то ещё. Когда нас пропускают через ворота, там сибирский тигр в клетке! С другой стороны – лошади! Я помню, как заезжаю туда и думаю: «Куда, чёрт возьми, я попал?!»

Ну окей, мы подъезжаем к главной «кабине». Ну то есть это место похоже на то, что бывает в фильмах, которые вы когда-нибудь смотрели. Все эти особняки, в которых живут знаменитости. Эти хижины там повсюду.

Короче, поэтому мы выходим. Вдруг подходит маленький русский парень в каком-то военном типа халате. Под ним ничего, он голый. Просто маленький невысокий парень. Я-то невысокого роста, а он ниже меня! Вы знаете меня: когда вижу парня, то могу сказать, крут ли он. Достаточно простого взгляда. Так вот, я смотрю на этого парня и такой: «О нет, я не буду валять дурака с ним». Он просто, знаете, жирный, обветренный, с большими ушами и просто злобный.

В конце концов он подходит и обнимает меня! Он такой: «Я владелец, босс». А он не говорит по-английски, он только сказал: «Я босс, чувак, я люблю вас!» Он обнял меня, обнял всех нас. Я услышал его в первый раз, мы впервые встретились, но он был причиной того, что нас туда привезли.

Короче говоря, мы пили, как рок-звёзды, весь вечер, всю ночь, целый день. Потом мы сидели и смотрели вокруг. Мы нажрались в хлам. Они достали пистолеты, мы стреляли, пили. Единственная вещь: ты не пьёшь и никогда не тусуешься с женщинами. Будучи молодым, ты хочешь видеть женщин. Но мужчины — пьют, а женщины — напоследок.

Четыре часа утра. Мы в хлам, мы нажрались. И Саша такой: «Окей, ребята, завтра у вас тренировка, вам лучше поехать домой». Так что они отвезли нас домой. Он сказал: «Дома вас будет ждать подарок, когда вы вернётесь в отель. А я пошёл».

«Тренер хотел заплатить мне, чтобы я избил Фёдорова»

Мирасти также рассказал, как ему в клубе предложили денег, чтобы он избил Сергея Фёдорова, на тот момент игравшего в «Металлурге». «Витязем» тогда руководил Андрей Назаров.

«Хотите верьте, хотите нет, но я был невиновен. Когда мы играли на предсезонке, то были в Магнитогорске. Там выступал Сергей Фёдоров. И я помню, как тренер хотел заплатить мне, чтобы я избил его. Я сказал: «Нет, ни за что!» Когда я рос, это был один из моих любимых игроков. Номер 91 в «Детройт Ред Уингз». Поэтому я сказал: «Нет, я не сделаю это».

Сергей Фёдоров Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

В любом случае в том же сезоне я подрался с Евгением Артюхиным. Помню, после поединка Назаров был в восторге, потому что я избил соперника. И он такой: «Эй, канадские ребята, знаете, мы усердно работали над этим около месяца. Теперь вы, парни, можете пойти и развлечься! Давайте, сходите в бар или ещё куда». Это был воскресный вечер. Мы пошли на ужин, выпили водки — а бутылка стоила около $ 10, так что можно было жить как рок-звезда».

«Чёрт, а что если мы убили одного из этих парней?..»

Под конец Мирасти рассказал, как с соотечественниками-одноклубниками попал в драку в России и как ему помог Артемий Панарин.

«Мы всё время были в тренировочном лагере, так что помню, я говорил: «Эй, ну пойдём куда-нибудь!» Мы пошли в боулинг. Я такой: «Эй, пойдём в этот клуб». Там есть большой клуб, который открывается в полночь. «Пойдёмте проверим». Пошли. Мы приехали туда около 23:30, а клуб не открывался до полуночи. Конечно, мы с Яблонски выделялись. У меня был большой ирокез, я тогда был покрупнее, у меня были чёрные [из-за синяков] глаза. Так что эта большая толпа, которая ждала у входа, сразу поняла, кто мы такие. Дамы пытались сфотографироваться с нами, они были просто фанатками. Но они были здесь на свадебной вечеринке, которая там проходила. Эти женщины были одеты в свадебные платья, и они хотели с нами сфотографироваться. Парням это, конечно, не понравилось.

Конечно же, собралась большая толпа, начали толкаться. Я понял, что происходит, поэтому пошёл в конец толпы, чтобы осмотреться. Помню, там стоял Кип Бреннан, и он всё спорил до хрипоты минут 10. И я вроде просто стоял там.

А затем было несколько ударов. Джереми [Яблонски] вбежал в толпу, около трёх парней набросились на него. Конечно, он мой приятель, поэтому я побежал туда. И в конце мы уже дрались с пятью или шестью парнями. Я помню, как остановился. Мы даже не зашли в клуб. Когда я остановился и огляделся, мне стало страшно, потому что на земле лежали дрожащие парни. А те женщины, которые фотографировались с нами, смотрели на них и были напуганы. Я подумал: «Чёрт, а что если мы убили одного из этих парней?..»

Джон Мирасти Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Все эти парни бросились бежать, потому что приехали полицейские. А я чертовски медленный парень, так что сначала просто побежал, но, услышав копа, остановился — чтоб меня не подстрелили. Полицейские подошли и надели на меня наручники. И я такой: «Чёрт, я ведь даже не говорю по-русски». Я был в России всего три недели и не мог сказать ни слова по-русски, а эти парни не знали ни слова по-английски. Что мне делать?! К счастью, малыш Панарин прибежал обратно — в то время Артемий был 18-летним юношей и тогда даже не очень хорошо говорил по-английски. Он просто подошёл к полицейским и начал: «Мирасти, Мирасти, тафгай, тафгай» (Мирасти бьёт кулаком по ладони. — Прим. «Чемпионата»). И он смотрит на меня и такой: «Money! Money!» (в переводе с английского — «деньги». — Прим. «Чемпионата»). Я отвечаю: «Да, да!» Они позволили мне вытащить бумажник из кармана. Думаю, у меня было с собой около $ 400 или $ 500. Панарин такой типа: «Give, give!» (в переводе с английского «отдавай, отдавай». — Прим. «Чемпионата»). Я отдал полицейским эти деньги, и, чёрт возьми, они меня отпустили. Вот такой была наша русская свадебная история.

Потом, примерно через неделю, её показывали на «КХЛ ТВ» — это похоже на наш Sportsnet — в течение следующих двух недель. Это видео стало вирусным по всей России и США. Знаете, всё звучало так, будто мы пошли на свадьбу и затеяли эти драки, но мы были невинными прохожими. И на самом деле это была не свадьба, это была свадебная вечеринка. Да, мы там в конечном итоге избили парней, но не было похоже на то, что мы сорвали свадьбу или что-нибудь в этом роде», — заключил Мирасти.