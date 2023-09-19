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«Начал есть в перерыве». Экс-хоккеист рассказал забавную историю из дебютного сезона Ягра

«Начал есть в перерыве». Экс-хоккеист рассказал забавную историю из дебютного сезона Ягра
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Чешский бывший хоккеист Йозеф Зайиц вспомнил историю из дебютного сезона великого нападающего Яромира Ягра. Игроки тогда выступали за «Кладно».

«Мы играли в Литвинове, прошёл третий период, и Ярдо достал немного хлеба с салом и начал его есть в перерыве. Пришёл тренер Новак: «Он шутит?» Так что Ярдо спрятал бутерброд, а затем забил один или два гола», — приводит слова Зайица Sport.cz.

Напомним, Ягр дебютировал во взрослом хоккее за «Кладно» 35 лет назад — 13 сентября 1988 года. Сейчас легендарный чешский хоккеист всё ещё продолжает профессиональную карьеру. Ягр также является владельцем «Кладно». В минувшем сезоне нападающий, которому уже 51 год, сыграл 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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