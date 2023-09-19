Вратарь «Куньлуня» Смит совершил 56 сейвов в матче с «Амуром», его команда победила

Американо-китайский вратарь «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит сделал 56 сейвов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:1 Б).

Голкипер пекинской команды отразил 20 бросков в первом периоде. Во втором игровом отрезке Смит совершил 23 сейва, пропустив одну шайбу. В третьем периоде вратарь «Куньлуня» девять раз спас свою команду. Кроме того, на счету Смита четыре сейва в овертайме и три — в серии буллитов.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).