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«Куньлунь» вырвал победу у «Амура» по буллитам и прервал серию поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко вывел хабаровскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Евгений Грачёв. На 56-й минуте Зак Лесли сравнял счёт. Победу «Ред Стар» в серии буллитов принёс Алекс Рич.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Амур» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 21 сентября.