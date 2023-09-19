В «Куньлуне» заявили о невозможности обмена голкипера Смита в текущем сезоне

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» рассказала о невозможности обмена голкипера Джереми Смита в текущем сезоне. Это стало ответом на призывы некоторых СМИ рассмотреть переход 34-летнего вратаря в топ-клубы.

«Обмен Смита в этом сезоне невозможен: его четырёхлетний карантин под натурализацию для национальной команды Китая завершён, но ведь его ещё оформить надо по всем нормам ИИХФ.

Кроме того, дедлайн переходов в КХЛ намечен на конец декабря, тогда как Смиту в феврале железно надо быть на Олимпийской квалификации в составе сборной. Никто его до тех пор, конечно же, не отпустит.

Да и в целом, знаете ли, Смит в «Куньлуне» — это и про верность команде и стране тоже. Джереми был счастлив за своего друга Шимона Грубеца, выигравшего Кубок Гагарина с одной из команд КХЛ, но у него совершенно свой путь. Смитти — ветеран, связавший себя с Китаем, он сыграл на Олимпийских играх и более всех остальных «легионеров» продвинулся в изучении китайского языка. Он наслаждается карьерой. И ловит шайбы. Тем и живёт», — сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Смит сыграл пять матчей, в которых одержал три победы с 96,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,59.