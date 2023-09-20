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Форвард «Лады» Космачук: КХЛ — хорошая лига. Здесь просто играешь, не надо много думать

Форвард «Лады» Космачук: КХЛ — хорошая лига. Здесь просто играешь, не надо много думать
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал о своей адаптации в КХЛ.

Пришлось потратить время, чтобы узнать побольше о «Ладе»? Так всегда. Даже если мне позвонит команда из Северной Америки, мне всё равно потребуется время, чтобы изучить её. Я примерно знаком с городами, где мне надо будет жить. Но по вопросам тренера, команды, возможностей, которые у меня здесь будут, всегда нужно делать домашнюю работу. У меня было не так много времени, чтобы ответить на предложение «Лады», потому что здесь хотели собрать команду как можно быстрее. Когда мы начали общение c клубом, я сразу начал изучать клуб, обратился к Андрею Педану, некоторым канадцам в лиге – Лайпсику, Беку, нескольким ребятам из «Куньлуня», включая Райана Спроула и Джейка Челиоса.

Здесь много игроков, с которыми или против которых я когда-то играл. Хоккейный мир очень мал, обычно никто не отказывает в помощи. Игроки рады поделиться мнением о лиге. Я смотрел КХЛ по телевизору. Думаю, это хорошая лига для меня – очень быстрая. Здесь просто играешь, не приходится так много думать. Используешь то, чему научился за годы карьеры», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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