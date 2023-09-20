Пашков назвал главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков рассказал, в чём он видит главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА.

«На команде СКА сказалась серьёзная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Мне он нравился, я рассчитывал на рост, прогресс ребят и видел перспективу у того состава. Но в клубе решили пойти по другому пути и существенно обновили коллектив. Сейчас игрокам нужно поверить в себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми, которые пришли в команду. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ крайне неприятный», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.