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Пашков назвал главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА

Пашков назвал главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА
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Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков рассказал, в чём он видит главный фактор, повлиявший на неудачный старт СКА.

«На команде СКА сказалась серьёзная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Мне он нравился, я рассчитывал на рост, прогресс ребят и видел перспективу у того состава. Но в клубе решили пойти по другому пути и существенно обновили коллектив. Сейчас игрокам нужно поверить в себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми, которые пришли в команду. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ крайне неприятный», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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