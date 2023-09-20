Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Легионеры не получают должной поддержки от низовых звеньев». Пашков — о старте «Динамо»

«Легионеры не получают должной поддержки от низовых звеньев». Пашков — о старте «Динамо»
Комментарии

Олимпийский чемпион, легендарный игрок московского «Динамо» Александр Пашков высказался об уровне состава бело-голубых.

«Если говорить о нынешнем очковом результате «Динамо», то, конечно, он хороший, на четвёрочку. По игре неплохо всё выглядит, за исключением того, что на первых позициях в команде легионеры, однако должной поддержки от низовых звеньев они не получают. Над этим надо работать. Про Никиту Гусева и его возможности всё известно, свои шайбы он забросит за такой контракт. Другой вопрос, каким будет дальнейший результат. Не всё зависит от Гусева, многое значат коллективные усилия. Посмотрим, как тренеры проведут период сплочения команды. Пока видны разночтения, команда работает, на сегодняшний день болельщиков всё устраивает», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Лакросс в московском дерби и роковая нелепость от Федотова. Итоги дня в КХЛ
Лакросс в московском дерби и роковая нелепость от Федотова. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android