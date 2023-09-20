«Легионеры не получают должной поддержки от низовых звеньев». Пашков — о старте «Динамо»

Олимпийский чемпион, легендарный игрок московского «Динамо» Александр Пашков высказался об уровне состава бело-голубых.

«Если говорить о нынешнем очковом результате «Динамо», то, конечно, он хороший, на четвёрочку. По игре неплохо всё выглядит, за исключением того, что на первых позициях в команде легионеры, однако должной поддержки от низовых звеньев они не получают. Над этим надо работать. Про Никиту Гусева и его возможности всё известно, свои шайбы он забросит за такой контракт. Другой вопрос, каким будет дальнейший результат. Не всё зависит от Гусева, многое значат коллективные усилия. Посмотрим, как тренеры проведут период сплочения команды. Пока видны разночтения, команда работает, на сегодняшний день болельщиков всё устраивает», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.